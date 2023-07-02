العالم اليوم - عقب "التمرد الفاشل".. إغلاق مؤسسة إعلامية مرتبطة بـ"فاغنر"

انتم الان تتابعون خبر عقب "التمرد الفاشل".. إغلاق مؤسسة إعلامية مرتبطة بـ"فاغنر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يوليو 2023 04:20 مساءً - قال مدير ‭‬‬موقع تابع لمجموعة يفغيني بريغوجين الإعلامية إن المؤسسة ستنهي أعمالها، مما يسلط الضوء على تدهور أحوال رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بعد أسبوع من فشل تمرد قصير شنه مقاتلو مجموعته.

وبموجب اتفاق أدى إلى إنهاء التمرد، سمحت روسيا لبريغوجين، الحليف السابق للرئيس فلاديمير بوتين، بالعيش في المنفى في بيلاروسيا، ومنحت رجاله خيارات الانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة الروسية أو العودة إلى منازلهم.

وانتهجت مجموعة "باتريوت ميديا"، التي كان من أبرز نوافذها موقع "ريا فان" الإخباري، سياسة تحريرية قومية مؤيدة بشدة للكرملين، بينما قدمت أيضا تغطية إيجابية لبريغوجين ومجموعة فاغنر الخاصة به.

وقال يفغيني زوباريف مدير موقع "ريا فان" في مقطع فيديو نُشر في وقت متأخر أمس السبت على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجموعة: "أعلن قرارنا بالإغلاق ومغادرة ساحة الإعلام في البلاد".

ولم يذكر زوباريف أي سبب لهذا القرار.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية يوم الجمعة أن وكالة مراقبة الاتصالات الروسية حجبت وسائل الإعلام المرتبطة ببريغوجين، لكنها لم تخض في تفاصيل.

كما ذكرت وسائل إعلام روسية أن موسكو حلت مجموعة للتأثير تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي يُزعم أن بريغوجين استخدمها للتأثير على الرأي العام في دول أجنبية منها الولايات المتحدة.

وأشاد زوباريف في الفيديو بسجل باتريوت ميديا، وقال إنها دافعت عن بريغوجين وبوتين ضد انتقادات المعارضين للكرملين مثلا لمعارض المسجون أليكسي نافالني.

وقال إن مجموعة باتريوت عملت "ضد أليكسي نافالني وممثلي المعارضة الآخرين الذين حاولوا بكل جهد تدمير بلادنا".

وعلى الرغم من التمرد الفاشل، لم تحظر السلطات الروسية رسميا مجموعة فاغنر، لكن بوتين قال يوم الثلاثاء إن السلطات ستجري تحقيقا حول الشؤون المالية لشركة بريغوجين.

وأضاف أن فاغنر ومؤسسها تلقيا ما يقرب من ملياري دولار من روسيا في العام الماضي.