العالم اليوم - بطريقة غريبة.. شرطي يسقط عامل توصيل قبيل مرور موكب لبايدن

انتم الان تتابعون خبر بطريقة غريبة.. شرطي يسقط عامل توصيل قبيل مرور موكب لبايدن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يوليو 2023 04:20 مساءً - أظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" شرطيا يستنفر لإفراغ الشارع كليا قبيل مرور موكب للرئيس الأميركي جو بايدن في نيويورك.

وخلال المقطع ظهر الشرطي يُسقط أحد عمال توصيل الطلبات عن دراجته بطريقة غريبة. ليعود ويقترب منه ويساعده على النهوض مع بدء مرور موكب الرئيس.

ولاقى المشهد ردود فعل سلبية على التصرف، حيث كتب أحد المغردين تعليقا على الحادث: "هل هذا العمل عادي وهو أدى واجبه، أو يكشف عن همجية الغرب".

وتزامن انتشار الفيديو مع الأحداث التي تشهدها فرنسا منذ أيام احتجاجا على تصرف الشرطة الفرنسية الذي أودى بحياة الشاب نائل المرزوقي.