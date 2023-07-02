ماذا يحدث فى فرنسا؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - شهدت فرنسا خلال الأيام الماضية أعمال شغب واحتجاجات إثر قيام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء عملية تفتيش على طريق فى نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة.





وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، اندلعت فى عدد من المدن الفرنسية أعمال شغب، إذ أحرق المحتجون 2000 سيارة وتضرر نحو 500 مبنى، كذلك اعتقلت الشرطة أكثر من 1300 شخص كما أعلنت إصابة 79 شرطياً.

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لاجتماع طارئ للحكومة بعد تصاعد الاحتجاجات، وقال إن أحداث الشغب التى شهدتها البلاد والأحياء الفرنسية والهجمات على المنشآت والمؤسسات لا يمكن تبريرها.

بينما طلبت الأمم المتحدة، من فرنسا معالجة مشكلات العنصرية والتمييز فى صفوف قوات الأمن.