جدة - نرمين السيد - وقال رئيس كتلة يهدوت هتوراة، وزير البناء والإسكان الإسرائيلى يتسحاق جودكنوبف، عقب جلسة الحكومة الأسبوعية، إنه سيتم توطين 500 عائلة يهودية فى المستوطنة الجديدة "رمات أربيل". وأشار إلى أن "هذه هى المستوطنة الرابعة التى تقام منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية"، متفاخرا بأن الحكومة تتجه نحو إقامة المزيد من المستوطنات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكومة الاحتلال تصادق على إقامة مستوطنة جديدة فى الجليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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