العالم اليوم - صندوق الأوبك يقرض تنزانيا 60 مليون دولار لتمويل هذه المشاريع

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يوليو 2023 05:18 مساءً - وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية "صندوق الأوبك"، على منح قرض قدره 30 مليون دولار، كشريحة أولى من تسهيلات بقيمة 60 مليون دولار، للمساهمة في إنشاء مشروع كبير لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها في شمال غرب تنزانيا، بهدف توفير الطاقة النظيفة بسعر أرخص في البلاد.

أفاد البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أن المشروع يشمل التوسع في توليد الطاقة الكهرومائية، وإغلاق محطات الطاقة الحرارية المكلفة والملوثة للبيئة، وإنشاء خط كهرباء علوي بطول 166 كم لربط منطقة "كاجيرا" الواقعة في أقصى شمال غرب تنزانيا بشبكة الكهرباء الوطنية.

وأوضح الصندوق أن إنشاء خط نقل الكهرباء الجديد إلى منطقة "كاجيرا"، الواقعة على الحدود الأوغندية، سيسمح بتقليل اعتماد تنزانيا على واردات الطاقة الخارجية بالعملة الأجنبية وتقليص التكاليف مقابل الاعتماد على موارد الطاقة الكهرومائية المحلية، وتوسيع شبكة التوزيع الكهرباء النهائية لربط العديد من المجتمعات بالشبكة.

وفي مارس الماضي، وافق صندوق الأوبك، على تخصيص حزمة تمويلات جديدة بأكثر من 300 مليون دولار لمشروعات حماية المناخ، للربع الأول من العام الجاري 2023.

وقال الصندوق، إن التمويل الجديد يعكس التزام الصندوق بتنفيذ خطته للعمل المناخي وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ.

الجدير بالذكر، أن صندوق الأوبك اعتمد أول خطة عمل مناخية في سبتمبر 2022، تلزم الصندوق بزيادة حصة تمويل المشاريع، التي تساهم في مكافحة تغير المناخ، إلى 40 بالمئة حتى عام 2030، وتعميم الاهتمام بالأهداف المناخية وزيادة التكيف مع المناخ في مشاريع الطاقة والنقل والزراعة والغذاء والمياه والمدن الذكية.