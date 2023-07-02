الجالية الصومالية بالقاهرة تنظم احتفالية بمناسبة عيد الاستقلال الـ63

وخلال الحفل ألقى سفير الصومال كلمة رحب فيها بالحضور، وهنأ خلالها الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، ونقل تحياته إلى أبناء الجالية الذين بعثوا له كل مشاعر الود والتهانى والعزم على رفع راية الصومال خفاقة تحت قيادته.
كما هنأ السفير الصومالى الحكومة الصومالية برئاسة حمزة عبدى برى، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية والشعب الصومالى بهذه المناسبة، مُعربًا عن أمله فى تحقيق المزيد من الانجازات والانتصارات التى حققتها الصومال بفضل قيادته الرشيدة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد السفير الصومالى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر، حيث تتزامن احتفالات الصومال بعيد استقلالها، مع احتفالات مصر بثورة 30 يونيو، تلك الثورة الخالدة التى غيرت مسار مصر ووضعتها على الطريق الصحيح لتتبوأ مكانتها الطبيعية وتعود الى ريادتها فى المنطقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.
وأشاد السفير الصومالى بجهود الرئيس السيسى لدعم الصومال فى كافة المجالات، مُعربًا عن أمله فى زيادة وتيرة التنسيق والتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مُشيدًا فى الوقت ذاته بمستوى العلاقات القائمة بين البلدين.
وفى نهاية الحفل، أهدت أبناء الجالية درعًا لسعادة سفير الصومال تعبيرًا عن شكرهم وتقديرهم لجهوده فى خدمة أبناء الجالية وتسهيل كل ما يواجههم من اشكاليات، مُعربين عن سعادتهم بالطفرة التى تحققت فى الخدمات التى تقدمها السفارة لأبناء الجالية بقيادة السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر.
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