روسيا تعد برد مناسب على تقليص بعثتها الدبلوماسية فى رومانيا

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن 40 من موظفى السفارة الروسية فى بوخارست غادروا رومانيا.
وأفادت صحيفة "زيارى" الرومانية، أن "40 موظفًا فى السفارة الروسية فى بوخارست غادروا رومانيا من مطار أوتوبينى، على متن طائرة أرسلت خصيصًا لمقابلتهم فيما يتعلق بتقليص عدد موظفى الدبلوماسيين بناءً على طلب الجانب الرومانى".
وأكدت وزارة الخارجية الرومانية أن هذا الإجراء "يعكس تنفيذ قرار الجانب الرومانى المتسق مع الإجراءات التى تتبعها الدول الأعضاء الأخرى فى الاتحاد الأوروبى فى مواقف مماثلة".
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