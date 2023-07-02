عاجل.. المستشار الألمانى: أتابع بقلق أعمال الشغب فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - وتشهد العديد من أنحاء فرنسا احتجاجات واسعة منذ يوم الثلاثاء الماضى، بعدما قام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، أثناء عملية تفتيش على طريق فى نانتير، إذ رفض الشاب الصغير الامتثال لطلب الشرطة.

وقالت شرطة باريس، إنه "لا حاجة لفرض الطوارئ رغم تصاعد أحداث العنف فى البلاد".

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت تسجيل أكثر من 800 حريق فى الأماكن العامة على خلفية أعمال الشغب التى عصفت بالبلاد مؤخرا، قائلة إنه "تم تسجيل 871 حريقا فى الأماكن العامة، و577 حريقا فى السيارات والمركبات، و74 حريقا فى المبانى".

وأشارت إلى أن 10 مخافر وستة أقسام للشرطة و10 ثكنات لقوات الدرك تعرضت للهجوم.