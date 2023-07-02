هل توثر اضطرابات فرنسا على تنظيم أولمبياد باريس 2024؟

جدة - نرمين السيد - تشهد مدن فرنسا الكبرى احتجاجات كبيرة وأعمال شغب فى أنحاء متفرقة، وذلك بعد مقتل شاب تعود أصوله لمنطقة شمال إفريقيا، برصاص الشرطة، مما أشعل فتيل اضطرابات بأنحاء البلاد، ويأتى هذا وسط مخاوف من تأثير هذه الاضطرابات على دورة الألعاب الأولمبية التى تستضيفها باريس فى صيف 2024.





وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أكدت الشركة المسئولة عن البنية التحتية للألعاب الأولمبية "سوليديو"، يوم الجمعة، إن واجهة مركز للتدريب على الألعاب المائية فى أولمبياد باريس تعرض لأضرار خلال أعمال الشغب النى هزت فرنسا طوال الليل.

وقالت شركة سوليديو لـ"رويترز": "اشتغلت النيران فى حافلات كانت متوقفة بالقرب من موقع بناء مركز أوبر فيلييه للأحياء المائية، ونتيجة لذلك تعرضت واجهة المبنى لأضرار طفيفة".

وأوضحت أنها تدرس اتخاذ إجراءات أمنية إضافية فى جميع مواقع البناء الأولمبية لمنع أى أضرار أخرى.

محاصرة مركز سان دونى

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يواجه فيها منظمو الألعاب الأولمبية أزمة بسبب الاحتجاجات، فبعد أن تم إقرار قانون جديد لسن المعاش فى أبريل الماضى، حاصر المتظاهرون لأول مرة موقع بناء مركز الألعاب المائية فى باريس 2024 بسان دونى قبل اقتحام المقر الأوليمبى فى باريس بيونيو.

تفتيش المقر الرئيسى للجنة الأولمبية

أزمة الاحتجاجات ليست أكبر مشاكل تنظيم الأولمبياد، ففى أواخر يونيو قامت الشرطة بتفتيش المقر الرئيسى للجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 ومقرات شركائها فى البنية الأساسية، ضمن تحقيقات بشأن اختلاس مزعوم للأموال العامة ومعاملة تفضيلية.

وقال مكتب المدعى المالى الوطنى الفرنسى إن الشرطة داهمت المقر الرئيسى للجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 وسط تحقيق مبدئى بدأ فى 2017 بشأن العقود التى أبرمتها اللجنة للأولمبياد.

وأضاف مكتب المدعى المالى أنه تم تفتيش المقرات الرئيسية لسوليديو، وهى الهيئة العامة المسؤولة عن توفير البنية الأساسية للأولمبياد وكذلك أولمبياد ذوى الاحتياجات الخاصة، وسط تحقيق أولى يعود للعام الماضى بعد تفتيش رسمى أجرته الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد.

لا انسحاب.. لا أولمبياد

يذكر أنه فى أعقاب الاحتجاجات المناهضة لقانون التقاعد الجديد، انتشر شعار "لا انسحاب.. لا أولمبياد" فى إشارة إلى أن التظاهرات سوف تستمر فى الألعاب الصيفية، وعلى الرغم من أن هذه التظاهرات خمدت إلا إن الاحتجاجات الجديدة قد تتخذ نفس النهج فى حالة استمرار التصعيد.

ومن المقرر أن تجرى دورة أولمبياد باريس فى الفترة ما بين 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024. وهى وهذه هى المرة الثالثة التى تستضيف بها باريس الألعاب الأولمبية الصيفية، إذ استضافت دورات باريس 1900 وباريس 1924، وهى أيضا الألعاب الأولمبية السادسة التى تستضيفها فرنسا (ثلاث فى الصيف وثلاث فى الشتاء)، وسوف تصادف هذه الألعاب الذكرى السنوية المئوية لألعاب 1924.