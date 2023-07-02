باكستان: مقتل 4 من أفراد الأمن فى هجوم لطالبان بإقليم بلوشستان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بمقتل 4 من أفراد الأمن فى هجوم لطالبان بإقليم بلوشستان فى باكستان.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بمقتل 4 من أفراد الأمن فى هجوم لطالبان بإقليم بلوشستان فى باكستان. ومطلع يونيو الماضى، أفادت بيانات رسمية بأن جنديين بالجيش الباكستانى لقيا مصرعهما فى هجوم إرهابى على نقطة تفتيش لقوات الأمن بمقاطعة كيش فى بلوشستان.

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