مجهولون يهاجمون سفارة بيلاروسيا فى لاهاى

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة، إن الحادث وقع فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، مضيفة أن المهاجمين حطموا النوافذ ولطخوا الواجهة.

وأشارت إلى أن الشرطة الهولندية اعتقلت المهاجمين، ووفق وسائل إعلام روسية فإن ضباط إنفاذ القانون اعتقلوا رجلًا على خلفية الحدث يبلغ من العمر 31 عامًا يشتبه فى ارتكابه الجريمة.

وبحسب الإذاعة الهولندية، ألقى المهاجمون الحجارة على مبنى السفارة وكسروا عدة نوافذ وكتبوا شعارات مختلفة على جدرانها، من بينها اتهام الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو بالإرهاب.