بيلاروسيا تحظر أنشطة وسائل الإعلام الأجنبية فى حالة الإجراءات غير الودية

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الإعلامى للرئاسة البيلاروسية فى بيان وفقا لما أوردته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية اليوم الأحد، أن "الوثيقة تهدف إلى تحسين آليات حماية المصالح الوطنية فى الفضاء الإعلامى وتوسيع الأدوات للرد على الإجراءات غير الودية ضد بيلاروسيا".

وينص القانون على إمكانية فرض حظر على أنشطة وسائل الإعلام الأجنبية على أراضى جمهورية بيلاروسيا فى حالة الإجراءات غير الودية من قبل الحكومات الأجنبية ضد وسائل الإعلام البيلاروسية.

وأشار البيان إلى أن الوثيقة تنص على تحديد خصائص عمل مجمعى الأخبار والوضع القانونى لأصحابها.

وأضاف أن الوثيقة توسع قائمة أسباب إلغاء تسجيل الدولة من المؤسسات الإعلامية وتقييد الوصول إلى مورد الإنترنت أو النشر عبر الإنترنت أو مجمع الأخبار، بالإضافة إلى تحديد متطلبات أنشطة مالكى موارد الإنترنت الذين يوزعون منتجات التلفزيون و(أو) وسائل البث الإذاعى.

ومعلى صعيد متصل، فتحت السلطات التشيكية تحقيقا فى الأنشطة التى يجريها المركز الثقافى الروسى فى العاصمة براج، بعدما قام بترجمة نصوص روسية إلى اللغة التشيكية.

وذكر راديو "براغ الدولى" اليوم الأحد أن المركز الروسى خضع لفحص دقيق أجرته السلطات التشيكية بعدما شارك فى ترجمة خطابات الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، ومواد دعائية رسمية تابعة للكرملين إلى اللغة التشيكية، كما لفتت الإذاعة إلى أن المركز يتمتع بصفة دبلوماسية ويعمل فيه نحو عشرة أشخاص.