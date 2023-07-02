عاجل.. أوكرانيا: نخوض معارك ضارية مع القوات الروسية شرقى البلاد

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية، أكدت فى وقت سابق اليوم الأحد، أن كييف فقدت ما يصل إلى 150 شخصًا، ودبابة ومركبتى قتال مشاة، فى منطقة بياتيكاتكى وميرنى، على محورى جنوب دونيتسك وزابوروجيا.

وأضافت أن القوات المسلحة الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضى محاولة القيام بعمليات هجومية على محاور دونيتسك وكراسنو ليمانسكى وجنوب دونيتسك.

ونجحت وحدات من مجموعة القوات "الجنوب" فى صد 11 هجومًا للعدو، فى مناطق أرتيوموفسك وفوديان ونوفوباخموتوفكا وسفيرنوى وبيرفومايسكوى ومارينكا فى دونيتسك.

وأوضحت أن كييف خسرت على هذه المحاور ما يصل إلى 360 جنديًا أوكرانيا، و6 دبابات، و8 مركبات قتال مشاة، و5 مركبات، ومدفع M119 الأمريكى الصنع، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب بولندية الصنع، ومدافع هاوتزر الذاتية الحركة من طراز جفوزديكا.

وقالت: "على محور كراسنو ليمانسكى، صدت وحدات مجموعة القوات "المركز" بالضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ثلاث هجمات، شنتها وحدات الهجوم 95 والألوية الميكانيكية 66 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فى مناطق تورسكوى، وتشيرفونايا ديبروفا ونيفسكى فى لوجانسك".