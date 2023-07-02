الرئيس الأمريكى يلتقى الملك تشارلز يوليو الجارى

جدة - نرمين السيد - قال متحدث باسم قصر بكنجهام، اليوم الأحد، إن الملك تشارلز سيستقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن فى قلعة وندسور فى العاشر من يوليو الجارى.



جدة - نرمين السيد - قال متحدث باسم قصر بكنجهام، اليوم الأحد، إن الملك تشارلز سيستقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن فى قلعة وندسور فى العاشر من يوليو الجارى. وأضاف المتحدث باسم قصر باكنجهام أنه سيجرى الكشف عن مزيد من التفاصيل فى وقت لاحق، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة أنباء "رويترز".

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