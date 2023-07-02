خبير سياسى لـ«إكسترا نيوز»: روسيا حققت مكاسب كبيرة خلال الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور نبيل رشوان، الخبير السياسى المتخصص فى الشأن الروسى، إنه من الصعب الحكم على فشل الهجوم المضاد لأوكرانيا، خاصةً وأنها أعلنت عن سيطرتها على 130 أو 140 كيلومترًا من الأراضى الأوكرانية، التى كانت تشهد انتشارًا للقوات الروسية بها، واستعادة السيطرة على عدد من القرى، وهو الأمر الذى تعتبروه كييف نجاحًا لقواتها.





وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسى نور، ببرنامج "إكسترا اليوم" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوات الروسية متحصنة ولمدة عام، تُنشئ تحصينات، وكل هذا له تأثير على سير العمليات بالنسبة للجانب الأوكرانى، والهجوم يحتاج إلى 3 أضعاف القوات الأوكرانية. وتابع الخبير السياسى المتخصص فى الشأن الروسى، أن الجانب الأوكرانى لا يُريد تحرير كافة الأراضى، ولكنه يأمل فى تحقيق انتصار تكتيكى فى حال حدوث مفاوضات. وأوضح أن روسيا حققت مكاسب كبيرة خلال الأزمة الأوكرانية، فهى تسيطر على ما بين 15 إلى 20% من الأراضى الأوكرانية، وربما كانت تطمح لأكثر وهو السيطرة على كييف وتغيير النظام هناك، ولكن يبدو أن الأمور لم تكن تسير على ما يرام.

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