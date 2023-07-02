القاهرة الإخبارية: الحبس لمدد تصل 4 أشهر.. أول حكم على مثيرى الشغب فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - صدرت، اليوم الأحد، أول أحكام بحق المشاركين فى أعمال شغب جماعية بمدينة جرونوبل جنوب شرق فرنسا، بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر على ثلاثة أشخاص، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام فرنسية.





ووفقًا لمعلومات "فرانس إنفو"، تم الحكم على الثلاثة بتهمة النهب خلال الاضطرابات، وقالت أيضا إن نحو 30 شخصًا آخرين سيواجهون المحاكمة فى هذه المدينة.

واندلعت الاضطرابات فى فرنسا بدء من 27 يونيو المنصرم بعد أن قتلت الشرطة بالرصاص مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا من أصل جزائرى فى ضاحية نانتير بباريس، لعدم امتثاله لأمر إيقاف سيارته.

وشهد أمس السبت دفن المراهق الجزائرى نائل فيما اعتقل الشرطى الذى أطلق النار، حيث يواجه تهمة القتل العمد.

وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فقد تم اعتقال ما يصل إلى 719 مثيرًا للشغب، لافتة لإصابة نحو خمسة وأربعين من ضباط إنفاذ القانون، ما دفع لإرسال 45 ألفًا آخرين لقمع أعمال الشغب.

وفقًا لوزارة المالية فى البلاد، تم نهب ما لا يقل عن عشرة مراكز تسوق وأكثر من 200 سوبر ماركت و250 محل تبغ وعدد كبير من متاجر الملابس والرياضة.