العالم اليوم - في عقدها الخامس.. وليامز تعود إلى بطولتها المفضلة ويمبلدون

انتم الان تتابعون خبر في عقدها الخامس.. وليامز تعود إلى بطولتها المفضلة ويمبلدون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 12:22 صباحاً - بعد 26 عاما من مشاركتها الأولى في ويمبلدون للتنس، تستعد الأميركية فينوس وليامز للمشاركة في البطولة التي فازت بها خمس مرات الاثنين وقالت اللاعبة البالغ عمرها 43 عاما إنها قد تلعب حتى بلوغ 50 عاما.

وأبلغت وليامز الصحفيين عشية مواجهة إيلينا سفيتولينا التي تشارك هي الأخرى ببطاقة دعوة "لم يحدث هذا من قبل، لذا فإذا كان بمقدور أحد أن يفعلها فهي أنا".

واعتزلت شقيقتها سيرينا في ختام مشوارها ببطولة أميركا المفتوحة العام الماضي باعتبارها أعظم لاعبة تنس في عصر الاحتراف برصيد 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

لكن فينوس تخطت الإصابات رغم خروجها من قائمة أفضل ألف لاعبة في التصنيف العالمي العام الماضي، وقالت إنها لا تنوي اتباع خطى شقيقتها الصغرى بالابتعاد عن التنس قريبا.

وبعد مشاركتها في بطولة أوكلاند في يناير الماضي، ابتعدت عن المنافسات لستة أشهر لتتعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وخاضت ثلاث مباريات فقط على الملاعب العشبية وتستعد للمشاركة في نادي عموم إنجلترا وهي المصنفة 554 عالميا.

وقالت وليامز إن الإصابة كانت بمثابة "كابوس وكانت عملية إعادة التأهيل بغيضة. لم أخض الكثير من المباريات في السنوات الماضية لكن ليس بإرادتي".

وتابعت "أردت (اللعب) ولم أتمكن. أذعنت وعملت بجهد أكبر ووضعت نفسي في وضع أفضل بكثير".

لا ضغوطات على شيانتيك

تلعب إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا وبطلة فرنسا المفتوحة في أول أيام البطولة عندما تواجه تشو لين في الدور الأول.

وقالت اللاعبة البولندية إنها مستعدة بصورة أفضل لويمبلدون هذا العام بعدما تداعت تحت ضغط صدارة التصنيف في 2022 لتخرج من الدور الثالث.

وأضافت "العام الماضي شعرت بضغط كبير لأنني كنت المصنفة الأولى. هذه المرة أشعر أنني أستطيع التركيز على التدريب وتعلم الكثير في الواقع. لذا آمل أنني سأتمكن من استغلال ذلك في المباريات".

كما سيعود نيك كيريوس وصيف بطل النسخة الماضية إلى البطولة بعد خضوعه لجراحة في الركبة. وخاض مباراة واحدة هذا العام قبل مواجهة ديفيد جوفين.

وستشهد البطولة الاثنين مواجهتين أميركيتين خالصتين في منافسات فردي السيدات، حيث تلعب صوفيا كينين المصنفة السابعة في البطولة أمام كوكو غوف بينما تواجه جيسيكا بيغولا المصنفة الرابعة في البطولة مواطنتها لورين ديفيز.