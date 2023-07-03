العالم اليوم - الأهلي المصري يتعثّر أمام فيوتشر

انتم الان تتابعون خبر الأهلي المصري يتعثّر أمام فيوتشر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 12:22 صباحاً - فرض فيوتشر تعادلاً سلبياً على ضيفه الأهلي الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسمين، في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم الأحد.

وبهذا التعادل توقفت سلسلة من تسعة انتصارات متتالية للأهلي، ليرفع رصيده إلى 69 نقطة في المركز الأول مع خمس مباريات مؤجلة، فيما بقي فيوتشر ثالثاً مع 58 نقطة.

وكان الأهلي الأكثر نشاطاً هجومياً مع محاولات عدة في الشوط الأول عن طريق الجنوب إفريقي بيرسي تاو وحسين الشحات والتونسي علي معلول، لكن حارس فيوتشر محمود عبد الرحيم كان بالمرصاد.

وأضاع تاو انفرادية في الدقيقة 44، لكنه سدد كرة ضعيفة بين يدي الحارس.

وحاول لاعبو فيوتشر استعادة زمام المبادرة مع بداية الشوط الثاني، لكن تألق حارس الأهلي محمد الشناوي حال دون هزّ الشباك في أكثر من مناسبة، لتنتهي المباراة من دون أهداف.