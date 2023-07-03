أشرف سنجر للقاهرة الإخبارية: حيازة السلاح فى أمريكا جدال بين الكتل السياسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف سنجر فى مداخلة مع برنامج "هذا المساء" الذى يقدمه الإعلامى محمد عبدالرحمن عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الديمقراطيين ينادون منذ فترة بضرورة تقنين حمل السلاح، وعدم إعطاء السلاح بشكل غير مرتب أو منظم.
وأوضح خبير السياسة الدولية، أن تشريعات تنظيم حيازة السلاح فى أمريكا غير فاعلة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا لم تستطع أن تقدم تشريعا ينظم حيازة السلاح فى الولايات المتحدة الأمريكية.
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