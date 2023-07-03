جدة - نرمين السيد - وأضاف روبين فى تصريحات لبرنامج "عين على أمريكا" الذى تقدمه الإعلامية جيهان منصور، عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فركة "ريجانومكس" أنتجت عجزا قياسيا وتفاوتا غير مسبوق فى الدخل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤول أمريكى سابق للقاهرة الإخبارية: عشنا خلال 40 عاما بطريقة «ريجانومكس» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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