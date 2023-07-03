عاجل.. قصف وهجوم إسرائيلى من عدة محاور على مخيم جنين

جدة - نرمين السيد - وقال وسام بكر، مدير مستشفى جنين، إن أعداد الشهداء والمصابين معرضة للزيادة. ولفت عدة وكالات أنباء إلى أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشتمل على ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.

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