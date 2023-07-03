4 طائرات حربية إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

جدة - نرمين السيد - وقال، فى بيان له، إن الطائرات الإسرائيلية اتجهت نحو الشمال الشرقى وصولًا إلى بلدة شكا، شمال البلاد، ولمدة 10 دقائق، ثمّ غادرت الأجواء من فوق البحر مقابل جونيه".

وكان الجيش اللبنانى، قد أعلن أنه فى تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الأول السبت، خرقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية لمدة 5 ساعات متصلة مقابل بلدة "السعديات"، ونفذت طيرانًا دائريًّا فوق مدينة بيروت وضواحيها، وبعبدا وعاليه، ثمّ غادرت الأجواء فى الثانية فجرا من فوق البحر مقابل بلدة السعديات.

وأوضح البيان أن زورقا حربيا إسرائيلى خرق المياه الإقليمية اللبنانية، أمس الأول السبت، مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 444 مترًا، مشددا على متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل".