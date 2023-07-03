عاجل.. استشهاد فلسطينى وإصابة 6 آخرين عقب قصف جنين

جدة - نرمين السيد - وكانت قناة القاهرة الإخبارية، قد نشرت عدة مقاطع للحظات الأولى للقصف والهجوم الإسرائيلى المكثف على مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وكان مدير مستشفى جنين قد أكد لـ القاهرة الإخبارية سقوط شهيد على الأقل، وإصابة آخرين عقب القصف والهجوم المكثفعلى مخيم جنين، لافتا إلى أن أعداد الشهداء والمصابين مرشحة للزيادة.

وأشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ فى مستشفى جنين لاستقال المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية أن الكهرباء انقطعت بالكامل عن مخيم جنين، الواقع شمال الضفة الغربية بالأراضى الفلسطينية، عقب هجوم إسرائيلى كبير من عدة محاور.