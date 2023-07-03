عاجل.. جيش الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر فى أريحا

جدة - نرمين السيد - وذكرت أن الهجوم على مخيم عقبة جبر، أسفر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال التى اقتحمت منذ دقائق مخيم جنين شمال الضفة الغربية؛ ما أسفر عن استشهاد شخصين، وإصابة 13 آخرين حتى الآن.
ومخيم عقبة جبر مخيم للاجئين الفلسطينيين يقع جنوب غرب مدينة أريحا، على مسافة 3 كم من مركز المدينة.
وأُنشئ مخيم عقبة جبر عام 1948، فى محافظة القدس، وكانت مساحته عند الإنشاء حوالى 1689 دونماً، إلا أنها أصبحت، الآن، 689 دونماً، ويبلغ عدد السكان فيه حوالى 10,000 نسمة.
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