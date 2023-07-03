المالية الصينية: وزيرة الخزانة الأمريكية تزور بكين.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قد أكدت أنّ الإصلاحات الاقتصادية مهمة جدا فى كل البلدان، مشددةً على ضرورة أن تتفق بلدان الجنوب عليها، وأن البنك الدولى يوسع من القوائم المالية الخاصة به كى تصل إلى 50 مليار دولار كقدرة تمويلية إضافية تقدم على مدار السنوات العشرة المقبلة.

وقالت يلين: "نؤمن أننا كنظام يمكننا الحصول على 200 مليار دولار كقدرة تمويلية من خلال القوائم المالية والموازنات العمومية التى يمكن أن نناقشها ونبدأها، وسنبدأ مبادرة التطور من البنك الدولى لتغطية التمويل الدولى الذين نحتاج إليه وندرك دائما أن تعظيم الأثر يتطلب تقدما فى النظام بأسره".

وأضافت يلين، فى كلمتها بالجلسة الختامية فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، والتى انعقدت فى العاصمة الفرنسية باريس يوم 23 يونيو الماضى: "لدينا إجماع فى هذه القمة ونتشارك فى هدف واحد وهو تحقيق المزيد من رفاه الكوكب الذى نحيا عليه، وهناك التزام متعدد الأطراف بتحويل الكلمات إلى إجراءات ملموسة، وأنا سعيدة بالمشاركة فى هذه القمة مع زملائى من كل أنحاء العالم".

وتابعت: "أكبر الاقتصادين فى العالم لديهما مسؤولية للعمل معا، وهذا شيء نستطيع ان نقوم به ويتوقعه العالم منا، وفى الخريف الماضى، أطلقنا مبادرة لتطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف، ونريد لهذه البنوك أن تواجه التحديات العالمية مثل تغير المناخ والجائحة والصراعات والنزاعات، وأثناء هذه العملية سمعنا مخاوف من أنه قد نضطر إلى المقايضة والتخلى عن بعض القضايا مقابل التركيز على قضايا أخرى، وأن التركيز على المسائل العالمية قد يؤخر قدرتنا على الاستثمار فى مجال التعليم والصحة وتخفيف الفقر، لذلك، فإن البعض كان يتساءل كيف يمكن أن نفعل المزيد، ولكن فى الوقت ذاته نحقق التوازن بين كل الإجراءات والمجالات التى نريد التركيز عليها دون التخلى عن أحدها، ونحن فى حاجة إلى الأمرين".