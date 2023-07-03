عاجل.. القاهرة الإخبارية: اعتقال 15 فلسطينيا خلال مداهمات جنين

جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن إذاعة الجيش الإسرائيلى أن قوات الاحتلال هاجمت عددا من منازل الفلسطينيين فى مدينة جنين عقب هجوم كبير على المنطقة شمال الضفة الغربية.





ولفتت إلى أنه تم اعتقال 15 شخصا خلال المداهمات فى مدينة جنين، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائى عن المدينة بكاملها.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى واصلت عدوانها على مخيم عقبة جبر، الواقع فى مدينة أريحا بالأراضى الفلسطينية المحتلة.