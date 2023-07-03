عاجل.. القاهرة الإخبارية: اعتقال 15 فلسطينيا خلال مداهمات جنين

ولفتت إلى أنه تم اعتقال 15 شخصا خلال المداهمات فى مدينة جنين، مشيرة إلى انقطاع التيار الكهربائى عن المدينة بكاملها.
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى واصلت عدوانها على مخيم عقبة جبر، الواقع فى مدينة أريحا بالأراضى الفلسطينية المحتلة.
وذكرت أن الهجوم على مخيم عقبة جبر، أسفر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال التى اقتحمت منذ دقائق مخيم جنين شمال الضفة الغربية؛ ما أسفر عن استشهاد شخصين، وإصابة 13 آخرين حتى الآن.
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