بيان عاجل من الرئاسة الفلسطينية عقب العدوان على جنين

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن الرئاسة الفلسطينية أكدت فى بيانها، أن الأمن والاستقرار لن يتحققا فى المنطقة ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطينى.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة جنين ومخيمها هى جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطينى الأعزل.

وشددت على أن الشعب لن يركع وسيبقى صامدا فوق أرضه فى مواجهة هذا العدوان الغاشم، مطالبة المجتمع الدولى بالخروج عن صمته والتحرك الجدى لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها ومحاسبتها على كل جرائمها ضد الشعب الفلسطينى.