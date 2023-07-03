جيش الاحتلال: العملية فى جنين ليست ضد السلطة الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلى، إن "العملية فى جنين ليست ضد السلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف متفجرات فى جنين كانت مجهزة لاستهدافه، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على مدينة جنين. وأشارت إلى استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل، إضافة إلى إصابة 25 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة. وأصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا عاجلا عقب انتهاكات الاحتلال فى مدينة ومخيم جنين، واقتحامه برا وجوا خلال الساعات الماضية. وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الرئاسة الفلسطينية أكدت فى بيانها، أن الأمن والاستقرار لن يتحققا فى المنطقة ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطينى.

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