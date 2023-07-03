الرئاسة الفلسطينية: ما تقوم به إسرائيل استمرار لحربها الشاملة على شعبنا

جدة - نرمين السيد - قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "الحكومة الإسرائيلية الحالية هدفها تدمير المنطقة وستدفع ثمن أفعالها"، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل استمرار لحربها الشاملة على شعبنا.





وأضاف أبو ردينة فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا سنستمر فى التحرك على الساحة الدولية والسلاح الوحيد لدينا هو صمود الشعب الفلسطينى على الأرض.

وتابع بأن هناك ثوابت فلسطينية مستقرة ومن يحاول الاعتداء على هذه الثوابت فسنواجهه وسنستمر بالحفاظ عليها.

كما أكد أن الطريق الوحيد للأمن والسلام هو أن يكون للجميع، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية هدفها تدمير المنطقة.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على مدينة جنين.

وأشارت إلى استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل، إضافة إلى إصابة 25 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة.