الهلال الأحمر: ضحايا العدوان الإسرائيلى على جنين مرشحون للزيادة

جدة - نرمين السيد - وأضاف "السعدى" فى تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الهلال الأحمر الفلسطينى، يواجه صعوبة فى الوصول إلى مواقع المصابين لإجلائهم.

وأوضح أن ضراوة الاشتباكات تمنع السيارات من الوصول إلى مواقع الإصابات والمصابين.

وتشهد مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية عملية اجتياح برية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك فى أعقاب قصف جوى استهدف مناطق بمدينة جنين، أسفر عن وقوع 3 شهداء و28 مصابًا بجروح خطيرة، حتى فجر اليوم الإثنين.

وفى أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التى تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائى عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وتحاصر قوات الاحتلال المخيم من مُختلف الجهات وتمنع مركبات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقى العلاج.