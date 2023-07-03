القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على منطقة كراسنى ليمان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "تاس" الروسية، أضاف "سافتشوك" أن القوات الأوكرانية حاولت الهجوم على مواقع القوات الروسية فى منطقة كراسنى ليمان، ونتيجة لعمل وحدات المدفعية وأطقم طيران الجيش الروسى فى مركز "Battlegroup"، تراجع العدو مع تكبده خسائر فادحة فى المركبات القتالية والقوى العاملة.
وأشار المتحدث إلى أن الهجوم نفذه اللواءان الآليان 21 و63 الأوكرانيان، مضيفًا أن الطائرات الحربية التابعة للمجموعة القتالية شنت غارات جوية على عشر مناطق تمركزت فيها القوات الأوكرانية وضربت معقلين للعدو، وتم القضاء على مدفع هاوتزر الأوكرانى "Msta-N 152mm" وثلاثة مواقع لقذائف الهاون فى نيران بطارية مضادة.
وأضاف أن "نظام دفاع جوى من طراز ستريلا -10 أسقط طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من مستوطنة جوليكوفو".
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