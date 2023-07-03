وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء فى جنين إلى 4

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى فى جنين إلى 4، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية بجنين تتعامل مع إصابات خطيرة جدا، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وتشهد مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية عملية اجتياح برية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى أعقاب قصف جوى استهدف مناطق بمدينة جنين. وفى أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التى تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائى عن أجزاء كبيرة من المخيم. وتحاصر قوات الاحتلال المخيم من مُختلف الجهات وتمنع مركبات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقى العلاج.

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