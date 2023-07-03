متحدث الرئاسة الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية هدفها تدمير المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية فى تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن "ما تقوم به إسرائيل استمرار لحربها الشاملة على شعبنا"، مضيفًا أن "هناك ثوابت فلسطينية مستقرة ومن يحاول الاعتداء على هذه الثوابت فسنواجهه وسنستمر بالحفاظ عليها".

وأصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا عاجلا، اليوم الإثنين، عقب انتهاكات الاحتلال فى مدينة ومخيم جنين، واقتحامه برا وجوا خلال الساعات الماضية.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن الرئاسة الفلسطينية أكدت فى بيانها، أن الأمن والاستقرار لن يتحققا فى المنطقة ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطينى.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة جنين ومخيمها هى جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطينى الأعزل.

وشددت على أن الشعب لن يركع وسيبقى صامدا فوق أرضه فى مواجهة هذا العدوان الغاشم، مطالبة المجتمع الدولى بالخروج عن صمته والتحرك الجدى لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها ومحاسبتها على كل جرائمها ضد الشعب الفلسطينى.