حركة فتح: المقاومون جاهزون للرد بكل قوتهم

وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، قالت وسائل إعلام عبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلى نفذ حتى الآن 15 غارة جوية على مناطق فى جنين، كما تتمركز طائرات استطلاع وقناصة للاحتلال وجرافات إسرائيلية فى جنين.
فيما أشارت أنباء إلى اجتماع للجيش الإسرائيلى لتقييم الوضع الأمنى فى غلاف غزة.
ومن جانبها، أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا عاجلا، اليوم الإثنين، عقب انتهاكات الاحتلال فى مدينة ومخيم جنين، واقتحامه برا وجوا خلال الساعات الماضية.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية فى بيانها، أن الأمن والاستقرار لن يتحققا فى المنطقة ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطينى، مشددة على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة جنين ومخيمها هى جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطينى الأعزل.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الشعب لن يركع وسيبقى صامدا فوق أرضه فى مواجهة هذا العدوان الغاشم، مطالبة المجتمع الدولى بالخروج عن صمته والتحرك الجدى لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها ومحاسبتها على كل جرائمها ضد الشعب الفلسطينى.
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