وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع مأساوى.. وجرافات الاحتلال تمنع دخول الإسعاف

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع فى جنين خطير والاحتلال يدمر بنيتها الأساسية خصوصا أن المخيم صغير حجما وكثافته السكانية مرتفعة.

وتابعت بأن هناك صعوبات فى وصول سيارات الإسعاف لداخل المخيم وبعض الأزقة لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليها، مضيفة أننا نحتاج بشكل عاجل للأدوية والمستلزمات الطبية ونتواصل على مدار الساعة مع كل الجهات لإسعاف الجرحى.

وتشهد مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية عملية اجتياح برية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى أعقاب قصف جوى استهدف مناطق بمدينة جنين.

وفى أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التى تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائى عن أجزاء كبيرة من المخيم.