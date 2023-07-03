فلسطين تطالب بتدخل دولى عاجل لوقف عدوان الاحتلال على جنين

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، عدوان الاحتلال الإسرائيلى الهمجى على الشعب الفلسطينى فى "جنين" ومُخيمها، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وما يسفر عنه من جرائم ضد المواطنين المدنيين العزل وممتلكاتهم.





وذكرت الوزارة - فى بيان صحفى - أن "هذا العدوان يندرج فى إطار سياسة إسرائيلية رسمية لتكريس منطق القوة العسكرية فى التعامل مع الشعب الفلسطينى الأعزل وقضيته العادلة بديلا عن الحلول السياسية للصراع". وطالبت الوزارة بتحرك دولى عاجل لوقف العدوان فورًا، ودعت الجنائية الدولية إلى "الخروج عن صمتها والبدء بمحاسبة مجرمى الحرب الإسرائيليين".

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