العالم اليوم - روسيا تحبط محاولة لاغتيال رئيس شبه جزيرة القرم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 11:18 صباحاً - أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة اغتيال رئيس شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف.

ووفقا لبيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تم اعتقال مواطن روسي جندته أجهزة المخابرات الأوكرانية، وتم تدريبه في أوكرانيا على المتفجرات والألغام.

وخطط الرجل لتفجير سيارة أكسيونوف، لكن تم القبض عليه وبحوزته العبوة الناسفة قبل أن ينفذ المخطط، وتم فتح قضية ضده بتهمة محاولة ارتكاب عمل إرهابي وحيازة متفجرات بشكل غير قانوني، وفقا لما ذكرته وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.