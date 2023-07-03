الداخلية الفرنسية: وفاة رجل إطفاء خلال إخماد حريق جراء أعمال شغب

جدة - نرمين السيد - شهدت فرنسا خلال الأيام الماضية أعمال شغب واحتجاجات إثر قيام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء عملية تفتيش على طريق فى نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة. واندلعت أعمال شغب فى عدد من المدن الفرنسية، إذ أحرق المحتجون 2000 سيارة وتضرر نحو 500 مبنى، كذلك اعتقلت الشرطة أكثر من 1300 شخص كما أعلنت إصابة 79 شرطياً.

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