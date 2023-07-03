انفجار عبوة ناسفة على بعد أمتار من جنود إسرائيليين فى جنين

جدة - نرمين السيد - ويشهد مخيم جنين بالضفة الغربية عملية اجتياح برية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى أعقاب قصف جوى استهدف مناطق بالمخيم وأسفر عن وقوع شهيد ومصابين.

وقالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من القدس، إن ما يزيد على 100 آلية عسكرية تشارك فى الاجتياح البرى للاحتلال الإسرائيلى لمخيم جنين.

وأضافت أبوشمسية، فى رسالة على الهواء، أن مخيم جنين يشهد انقطاعا للتيار الكهربائى والإنترنت؛ بسبب القصف الإسرائيلى، لافتة إلى أن هناك اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلى مع تجدد القصف الإسرائيلى على المخيم.

وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة منذ عدة أشهر، ومواجهات مسلحة بين الجيش الإسرائيلى وفلسطينيين، خلال توغل قوات الاحتلال فى مدنهم، لا سيما جنين ونابلس.

ومنذ وصول حكومة اليمين المتطرف، تصاعدت تلك المواجهات وبدأت إسرائيل توسعا غير مسبوق فى الاستيطان.