الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل عبارة عن مستعمرة أمريكية

جدة - نرمين السيد - قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن التصعيد الذى تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة جنين ومخيمها حرب "أمريكية - إسرائيلية" على الشعب الفلسطينى قائمة منذ سنوات طويلة.





وأضاف "أبو ردينة" خلال حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن إسرائيل عبارة عن مستعمرة أمريكية وتخرج دائمًا عن القانون الدولى والشعب الفلسطينى لن يستسلم.

وأكد أن الطريق الوحيد للأمن والسلام أن يكون للجميع، لكن الحكومة الإسرائيلية ليست متطرفة فحسب بل هدفها تدمير المنطقة العربية، وأنّ كل ما يحدث فى المنطقة بسبب إسرائيل وعدم الالتزام بالشرعية الدولية.

وأوضح متحدث الرئاسة الفلسطينية، أن إسرائيل لديها تصور وهمى بأن استمرار الحرب يؤدى إلى تركيع الشعب الفلسطينى، مؤكدًا أن ما تقوم به استمرارًا لحربها الشاملة على شعبنا.

وذكر "أبوردينة"، الشعب الفلسطينى يظل صامدًا على الأرض لأنه يمتلك من العزيمة والإرادة وعلى إسرائيل أن تدفع ثمن أفعالها، والإدارة الأمريكية عليها أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه الدعم المستمر قبل انفجار المنطقة التى تعيش حالة من الغليان.

وتابع: "مشكلات المنطقة العربية لن تحل إلا بعد إيجاد حلول للقضية الفلسطينية والقدس وعلى المجتمع الدولى الخروج عن صمته المخجل والتحرك بشكل جدى لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها بحق شعبنا الفلسطيني".

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، وقالت مصادر فلسطينية إنّ جيش الاحتلال دفع بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشمل ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.