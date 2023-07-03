جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير اليابانية، فقد شوهدت النار تخرج من مبنى مكون من خمسة طوابق، مع دخان رمادى، على بعد نحو 300 متر من محطة سكة حديد شيمباشى.
وأفادت التقارير بأن عدد المصابين لا يزال غير معروف حتى الآن، حيث أرسلت إدارة الإطفاء أكثر من 20 سيارة إطفاء لإخماد الحريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار وحريق بأحد المبانى قرب محطة للقطارات بوسط طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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