انفجار وحريق بأحد المبانى قرب محطة للقطارات بوسط طوكيو

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير اليابانية، فقد شوهدت النار تخرج من مبنى مكون من خمسة طوابق، مع دخان رمادى، على بعد نحو 300 متر من محطة سكة حديد شيمباشى.

وأفادت التقارير بأن عدد المصابين لا يزال غير معروف حتى الآن، حيث أرسلت إدارة الإطفاء أكثر من 20 سيارة إطفاء لإخماد الحريق.