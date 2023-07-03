فرنسا: توقيف 157 شخصا على خلفية الشغب أمس

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم، وفاة رجل إطفاء خلال إخماد حريق جراء أعمال شغب. وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية أعمال شغب واحتجاجات إثر قيام أحد رجال الشرطة بقتل فتى مراهق يبلغ من العمر 17 عاما أثناء عملية تفتيش على طريق فى نانتير بعد رفض الامتثال لطلب الشرطة. واندلعت أعمال شغب فى عدد من المدن الفرنسية، إذ أحرق المحتجون 2000 سيارة وتضرر نحو 500 مبنى، كذلك اعتقلت الشرطة أكثر من 1300 شخص كما أعلنت إصابة 79 شرطياً.

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