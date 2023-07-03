قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم عقبة جبر الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت فتى فلسطينى، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت فى المخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحى وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان، دون وقوع إصابات.

وتشهد مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية عملية اجتياح برية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، وذلك فى أعقاب قصف جوى استهدف مناطق بمدينة جنين، أسفر عن وقوع 3 شهداء و13 مصابًا بجروح خطيرة، فجر اليوم الاثنين.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين.