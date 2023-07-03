جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت فتى فلسطينى، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.
وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت فى المخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحى وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان، دون وقوع إصابات.
وتشهد مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية عملية اجتياح برية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، وذلك فى أعقاب قصف جوى استهدف مناطق بمدينة جنين، أسفر عن وقوع 3 شهداء و13 مصابًا بجروح خطيرة، فجر اليوم الاثنين.
وكانت طائرات الاحتلال استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم عقبة جبر الفلسطينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.