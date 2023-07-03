العالم اليوم - الليرة التركية تنزلق لمستوى قياسي جديد مقابل الدولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 12:22 مساءً - تراجعت الليرة التركية 0.5 بالمئة لتنزلق إلى مستوى منخفض قياسي جديد مقابل الدولار، الاثنين، مواصلة خسائرها المستمرة منذ انتخابات مايو بعد عطلة عيد الأضحى في تركيا الأسبوع الماضي.

وانخفضت الليرة إلى 26.11 ليرة مقابل الدولار من سعر 25.969 الذي أغلقت عليه الأسبوع الماضي.

وانخفضت قيمة العملة أكثر من 28 بالمئة هذا العام، وبقدر كبير بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أواخر مايو.

وحاد أردوغان منذ ذلك الحين عن سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي اتبعها لسنوات.