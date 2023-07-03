حركة فتح: عدوان الاحتلال لن يثنينا عن الاستمرار فى الدفاع عن شعبنا

جدة - نرمين السيد - أكدت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" أن "عدوان الاحتلال الإسرائيلى الهمجى على مخيم جنين؛ لن يثنينا عن الاستمرار فى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى، حتى انتزاع الحرية والاستقلال"، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





وفى بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الإثنين، نعت حركة فتح شهداء مخيم جنين، وشهيد رام الله، الذين ارتقوا بعد استهدافهم من جيش الاحتلال، مؤكدة أن هذا العدوان يثبت بما لا يدع مجالا للشك؛ وهن منظومة الاحتلال الإرهابية التى لم تجد سوى القصف التدميرى، والاستخدام غير المتكافئ للقوة. وأضافت أن حكومة الاحتلال المأزومة تحاول من خلال إراقة الدماء البحث عن مسارات تصعيدية للحيلولة دون تفاقم أزماتها الداخلية. ووجهت حركة فتح التحية لصمود أبناء الشعب الفلسطينى الأسطورى فى جنين، وجميع المدن والقرى والمخيمات فى مجابهة عدوان الاحتلال.

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