عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى وباحاته، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة الذى تسيطر عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلى من عام 1967، وانتشرت قوات الاحتلال فى باحات المسجد لتسهيل اقتحام المستوطنين وتجوالهم فى باحاته.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت فى البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد الأقصى، الذى يشهد يوميا عدا يومى الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، تحت حماية سلطات الاحتلال، فى محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد فى محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما حدث فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل جنوبى الضفة الغربية، منذ المذبحة التى ارتكبها المتطرف باروخ جولدشتاين عام 1994.