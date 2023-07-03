مسيرة إسرائيلية تقصف محيط مسرح فى جنين وتصيب مدنيين

جدة - نرمين السيد - وأكدت مصادر طبية فلسطينية، أنه جرى إخلاء عائلة كاملة عقب استهداف منزل فى مُحيط مسرح الحرية، وإصابة أحد أطفالها بشظايا.
وقالت مصادر فى جنين، إنه جرى قصف مُحيط المسرح لدى تواجد عائلات به اعتقادًا منها أنه سيوفر لها ملاذا آمنا.
ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، الذى أسفر حتى الآن عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة 27 آخرين، بينهم سبعة فى حالة الخطر.
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