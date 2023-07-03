العالم اليوم - السعودية تمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية أغسطس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 01:20 مساءً - نقلت وكالة الأنباء السعودية، الاثنين، عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري، لشهر آخر في أغسطس، مع إمكانية تمديده.

وبحسب الوكالة فإن إنتاج المملكة بعد هذا القرار سيكون في شهر أغسطس 2023 ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023 والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأضاف أن "هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".