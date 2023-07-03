الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلى على جنين

جدة - نرمين السيد - وقالت الجامعة العربية، فى بيان أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، "نحمل الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن العدوان فى جنين"، مضيفة أن العدوان الإسرائيلى إجرامى خلف ضحايا ودمارا واستخدم القوة العسكرية المفرطة. واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم، مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، من عدة محاور، وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات برية إلى شمال الضفة الغربية، تشمل ناقلات جنود ومدرعات، بعد تقارير إسرائيلية تحدثت طوال الفترة الماضية عن عملية عسكرية واسعة النطاق شمال الضفة الغربية.

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