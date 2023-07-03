العالم اليوم - شويغو: قواتنا دمرت كل دبابات ليوبارد التي قدمت لأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 02:18 مساءً - كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت كل دبابات "ليوبارد" الألمانية التي قدمتها بولندا والبرتغال إلى أوكرانيا، كما عدد خسائر أخرى للقوات الأوكرانية.

تفصيلا، قال وزير الدفاع الروسي إن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافًا في أي اتجاه "فمن الواضح أن التوقعات من الأسلحة الغربية المتبجح بها مبالغ فيها".

وأضاف أن "الغرب يصر ويطلب من قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا مواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر الكبيرة".

وقال شويغو، تعليقا على محاولة التمرد التي قامت بها قوات فاغنر العسكرية الخاصة في 23 و25 يونيو الماضي: "الاستفزاز لم يؤثر على تصرفات مجموعات القوات. استمر الجنود بشجاعة ونكران الذات في حل المهام الموكلة إليهم".

وأضاف وزير الدفاع الروسي: "هذه الخطط فشلت في المقام الأول لأن أفراد القوات المسلحة الروسية أظهروا الولاء لقسم واجباتهم العسكرية".

وعلى صعيد العمليات العسكرية في أوكرانيا، أكد شويغو "دمرت القوات المسلحة الروسية تقريبًا جميع دبابات ليوبارد التي قدمتها القوات المسلحة لأوكرانيا من بولندا والبرتغال، وعددها 16 وحدة".

وأضاف وزير الدفاع الروسي أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت منذ 4 يونيو حوالي 2.5 ألف وحدة من مختلف الأسلحة، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة أيضًا، دمرت القوات الروسية 15 طائرة و3 طائرات هليكوبتر و920 وحدة من المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جميع الااتجاهات.

وقال أيضا إن الدفاع الجوي الروسي اعترض 158 صاروخ هيمارس و25 صاروخ كروز ستورم شادو و386 طائرة مسيرة.